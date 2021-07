Genesene bekommen digitale Corona-Nachweise in Apotheken

Haitis Polizei tötet nach Präsidentenmord vier Verdächtige

Port-au-Prince: Die haitianische Polizei macht für die Ermordung von Präsident Moïse "ausländische Söldner" verantwortlich. So bezeichnete sie die vier mutmaßlichen Tatbeteiligten, die nach dem Attentat erschossen worden waren. Zwei weitere Verdächtige wurden festgenommen, und die Fahndung wird fortgesetzt. Der UN-Sicherheitsrat, der eine Dringlichkeitssitzung anberaumt hat, rief zu Ruhe und Zurückhaltung auf. Die Lage in Port-au-Prince bleibt gespannt. Die Straßen der Hauptstadt waren ungewöhnlich leer. Moïse war in der Nacht zum Mittwoch in seiner Residenz erschossen worden. Seine Ehefrau wurde schwer verletzt. Das Attentat dürfte die Krise in dem von Instabilität und großer Armut geprägten Karibikstaat noch verschärfen. Die Regierung hat den Ausnahmezustand und nun auch eine zweiwöchige Staatstrauer ausgerufen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.07.2021 19:00 Uhr