Generelle Vorratsdatenspeicherung verstößt gegen EU-Recht

Flüchtlingsschiff Humanity 1 darf italienischen Hafen ansteuern

Tarent: Das Rettungsschiff „Humanity1“ hat nach vielen Tagen des Wartens die Erlaubnis zur Einfuhr in den italienischen Hafen Tarent in Apulien erhalten. Das teilte die Organisation SOS Humanity mit, die das Schiff mit knapp 400 Flüchtligen an Bord betreibt. Sie zeigte sich erleichtert, zugleich aber verwundert darüber, dass der Humanity 1 ein Hafen zugewiesen wurde, der eine Zwei-Tages-Reise Richtung Norden nötig mache. Trinkwasser, Essen und Medikamente gingen zur Neige, viele Kinder hätten Fieber und Infektionskrankheiten breiteten sich an Bord aus. In einer ähnlichen Situation ist das Schiff "Open Arms" der gleichnamigen spanischen Organisation. Die Crew hat ebenfalls etwa 400 Flüchtlinge an Bord, wartet aber noch auf die Zuweisung eines Hafens.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.09.2022 13:00 Uhr