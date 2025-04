Generalstreik in Griechenland stoppt Fähr- und Flugverkehr

Generalstreik sorgt für Verkehrschaos in Griechenland: Unter anderem standen Busse und Bahnen still; Fähren blieben in den Häfen der griechischen Inseln. Auch Flüge von und nach Griechenland fielen aus, da sich auch Fluglotsen dem Streik angeschlossen hatten. Schulen, Gerichte und Banken blieben geschlossen. Die Proteste richten sich gegen die hohen Lebenshaltungskosten in Griechenland.

