Generalstreik im Westjordanland für einen Waffenstillstand im Gazastreifen

Ramallah: Im besetzten Westjordanland bleiben heute Geschäfte und öffentliche Einrichtungen aus Protest gegen den Gaza-Krieg geschlossen. Auch Schulen, Universitäten und Banken beteiligen sich an dem Generalstreik in dem palästinensischen Gebiet. Die Aktion ist Teil eines weltweiten Streikaufrufes, um einen Waffenstillstand im Gazastreifen zu erreichen. In der vergangenen Nacht hat die israelische Armee die Stadt Chan Junis im Süden des Landes erneut mit schweren Angriffen überzogen. Israel meldet seinerseits neue Raketenangriffe aus dem Gazastreifen. Die UN-Vollversammlung wird voraussichtlich diese Woche über einen Resolutionsentwurf abstimmen, der einen sofortigen humanitären Waffenstillstand im Gaza-Krieg fordert. Morgen findet dazu eine Sondersitzung statt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.12.2023 11:45 Uhr