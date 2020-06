Generalstaatsanwalt klagt weitere Polizisten im Fall Floyd an

Koalitionsausschuss einigt sich auf 130-Milliarden-Euro-Konjunkturpaket

Berlin: Nach zweitägigen Beratungen haben sich die Spitzen von Union und SPD auf ein Corona-Konjunkturpaket geeinigt - im Umfang von 130 Milliarden Euro für das aktuelle und das nächste Jahr. Bundeskanzlerin Merkel bezeichnete die Pläne als guten Grundstein für den Weg aus der Krise. Unter anderem hat die Große Koalition beschlossen, die Mehrwertsteuer ab 1. Juli für sechs Monate zu senken - von 19 auf 16 Prozent beziehungsweise von 7 auf 5 Prozent. Finanzminister Scholz appellierte an die Unternehmen, die Senkung auch an die Verbraucher weiterzugeben. CSU-Chef Söder spach in diesem Zusammenhang von der "größten Steuersenkung der letzten Jahre". Außerdem sollen den Plänen nach Kommunen und Familien entlastet werden. So erhalten letztere einen einmaligen "Kinderbonus" in Höhe von 300 Euro je Kind. Von einer Auto-Kaufprämie, für die unter anderem Söder geworben hatte, ist nicht mehr die Rede. Allerdings soll es deutlich höhere Prämien für Elektroautos geben.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 03.06.2020 23:45 Uhr