Generalstaatsanwalt klagt weitere Polizisten im Fall Floyd an

Minneapolis: Nach dem gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd sind nun auch die drei weiteren beteiligten Polizisten offiziell beschuldigt worden. Ihnen werde Beihilfe zu einem Tötungsdelikt zur Last gelegt, teilte der Generalstaatsanwalt des US-Bundesstaates Minnesota, Ellison, mit. Außerdem wurde die Anklage gegen den Hauptbeschuldigten verschärft von "Mord dritten Grades" auf "Mord zweiten Grades". Das kann mit bis zu 40 Jahren Haft bestraft werden. - Flyods Tod hat in den USA massive Proteste gegen Polizeigewalt und Rassismus ausgelöst. Aus Solidarität gingen auch in anderen Städten weltweit tausende Menschen auf die Straße - so etwa heute unter anderem in London, Stockholm, Helsinki und Rotterdam.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 03.06.2020 22:45 Uhr