Generalbundesanwalt Peter Frank wird neuer Verfassungsrichter

Karlsruhe: Der bisherige Generalbundesanwalt Peter Frank wird neuer Richter am Bundesverfassungsgericht. Der Bundesrat hat den 55-Jährigen zum Nachfolger von Peter Müller gewählt. Frank war seit Herbst 2015 der oberste Strafverfolger Deutschlands. Er profilierte sich in den vergangenen Jahren unter anderem mit Ermittlungen gegen Terrorismusverdächtige aus dem rechtsextremen Spektrum und gegen IS-Rückkehrer. Er war auch schon Generalstaatsanwalt in München. Die 16 Verfassungsrichter werden je zur Hälfte von Bundestag und Bundesrat gewählt, ihre Amtszeit beträgt zwölf Jahre.

