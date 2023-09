Generalbundesanwalt ermittelt zu Brandstiftungen bei der Bahn

Hamburg: Nach den Bränden an Bahnanlagen in Hamburg hat der Generalbundesanwalt die Ermittlungen übernommen. Die Hamburger Polizei geht davon aus, dass die Feuer vorsätzlich gelegt wurden. Mutmaßlich waren die Taten politisch motiviert. Auf der linksextremistischen Plattform Indymedia war ein Bekennerschreiben aufgetaucht. Darin heißt es wörtlich: "In der Nacht des 7. September haben wir in Hamburg Verkehrsadern der kapitalistischen Infrastruktur sabotiert." An drei Orten an Bahnstrecken in Hamburg hatten vergangene Woche Kabelschächte gebrannt. Infolge der Brände waren zahlreiche Fernverkehrszüge zwischen Hamburg und Berlin ausgefallen. Bundesinnenministerin Faeser hatte versichert, die Täter zu ermitteln und Bahntrassen besser zu schützen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.09.2023 10:00 Uhr