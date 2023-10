Generalbundesanwalt ermittelt wegen Verbrechen an Deutschen gegen Hamas

Karlsruhe: Der Generalbundesanwalt ermittelt gegen die radikal-islamische Palästinenser-Gruppe Hamas. Nach den Worten einer Sprecherin geht es um die mögliche Entführung und Tötung von deutschen Staatsbürgern in Israel. Die radikalislamischen Hamas-Kämpfer haben bei ihrem Angriff am Samstag nach Angaben der israelischen Regierung mehr als 100 Menschen in den Gazastreifen verschleppt. Unter den Entführten sind nach Angaben aus dem Auswärtigen Amt wohl auch Menschen mit doppelter Staatsbürgerschaft - also israelischer und deutscher. Nach den Worten von Kanzler Scholz bemüht sich die Bundesregierung intensiv um Erkenntnisse über das Schicksal der entführten Deutschen. Die Bundesregierung arbeite hierbei mit Israel und anderen Ländern im Nahen Osten zusammen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.10.2023 15:00 Uhr