Genehmigte Rüstungsexporte heuer auf Rekordniveau

Berlin: Die Bundesregierung hat in diesem Jahr Rüstungsexporte für mindestens 11,7 Milliarden Euro genehmigt und damit einen neuen Rekord aufgestellt. Im Vergleich zum vergangenen Jahr ist das ein Plus von 40 Prozent. Nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa gingen knapp 90 Prozent der genehmigten Ausfuhren an Nato-Staaten und andere Verbündete wie Japan, Australien oder die Ukraine, die allein Rüstungsgüter im Wert von über vier Milliarden Euro erhielt. Die Bundesregierung hatte sich in ihren Koalitionsverhandlungen auf Drängen von SPD und Grünen eigentlich vorgenommen, die Rüstungsexporte einzudämmen und dafür ein Kontrollgesetz auf den Weg zu bringen. Dann kam mit dem Ukraine-Krieg jedoch eine Kehrtwende in der Rüstungspolitik.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.12.2023 07:00 Uhr