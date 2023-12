Genehmigte Rüstungsexporte erreichen 2023 Rekordniveau

Berlin: Der SPD-Außenpolitiker Stegner hat Kritik an der Rüstungsexport-Politik der Bundesregierung geübt. Der Nachrichtenagentur dpa sagte er, Deutschland wäre immer noch gut beraten, keine Waffen in Krisengebiete und Diktaturen zu liefern. Dabei dürfe es in Fällen wie der Ukraine allerdings Ausnahmen geben. Konkret kritisierte Stegner Rüstungsexporte an Saudi-Arabien. Das Land gehöre zu den blutrünstigsten Diktaturen der Welt, sagte der SPD-Politiker. Anders sieht das Stegners Kollege Kiesewetter von der CDU. Er forderte die Bundesregierung auf, ihre Blockade der Lieferung von Eurofighter-Kampfjets an Saudi-Arabien aufzugeben. Dadurch könne möglicherweise verhindert werden, dass das Land aus dem westlichen Lager abdrifte und sich etwa China anschließe, so Kiesewetter gegenüber der dpa. Die Bundesregierung hat in diesem Jahr Rüstungsexporte im Wert von mehr als 11,7 Milliarden Euro genehmigt und damit einen neuen Rekord aufgestellt.

