Genderverbot für Schulen, Hochschulen und Behörden in Bayern tritt in Kraft

München: In Bayern ist das Genderverbot in Kraft getreten. Schulen, Hochschulen und Behörden dürfen ab sofort keine mehrgeschlechtlichen Schreibweisen mit Genderstern, Doppelpunkt oder Unterstrich mehr verwenden. Ob und welche Konsequenzen denjenigen drohen, die sich über das Verbot hinwegsetzen, kann die Staatsregierung aber nicht sagen. Kritik an dem Verbot gibt es unter anderem von den Grünen, politischen Hochschulgruppen, Gewerkschaften, queeren Verbänden und der Bundesschülerkonferenz. Die Gesellschaft für deutsche Sprache begrüßte dagegen die Entscheidung.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.04.2024 03:00 Uhr