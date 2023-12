Gemischte Reaktionen nach Weltklimakonferenz

Dubai: Die Ergebnisse der Weltklimakonferenz lösen bei Umweltschützern und Verbänden gemischte Reaktionen aus. Für die Energieexpertin Kemfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung ist die Konferenz reines Greenwashing, also das Vortäuschen von Klimaschutz. Das Abschlussdokument sei kein historisches Paket, wie es der Präsident der Konferenz Al-Jaber bezeichnet hat. Die Umweltorganisation WWF sieht die Ergebnisse optimistischer. Die Zeit, unbegrenzt Öl ins Feuer zu gießen, sei vorbei, so die Klimabeauftragte Raddatz. Auch die Deutsche Industrie- und Handelskammer spricht von einem positiven Signal. Für Präsident Adrian gewinnt der internationale Klimaschutz durch die Beschlüsse weiter an Fahrt. In Dubai hatte sich die Staatengemeinschaft zuvor nur auf eine Abkehr von fossilen Energien geeinigt, nicht aber auf den von vielen Staaten gewünschten verbindlichen Ausstieg.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.12.2023 21:00 Uhr