Gemeinsames Musizieren gegen die Corona-Krise in Mailand und Berchtesgaden

Nachrichtenarchiv - 13.04.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Mailand: Das Orchester des Opernhauses Scala hat sich mit einem Konzert bei den Krankenhaus-Angestellten in Italien bedankt. Die Musiker haben ihre Aufführung im Internet übertragen. Menschen im ganzen Land waren aufgerufen, sich von ihren Wohnungen aus zu beteiligen. Der Tenor Andrea Bocelli hat ein Osterkonzert im menschenleeren Mailänder Dom gegeben. Er bezeichnete seine live übertragene Darbietung als "Gebet". Bocelli sagte, er hoffe, dass nach der Corona-Krise ein neues Bewusstsein für den Umgang mit anderen Menschen und der Erde entstehe. - Eine ähnliche Aktion ist heute in Bad Reichenhall geplant: Um viertel nach zehn wollen die Musiker der Philharmonie den Choral "Lobe den Herren" aufführen. Sie hoffen, dass sich viele Bürger an Fenstern und auf Balkonen beteiligen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.04.2020 06:00 Uhr