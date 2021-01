Gemeindetag wirft Piazolo miserables Krisenmanagement vor

München: Der Präsident des Bayerischen Gemeindetages, Brandl, hat dem Kultusministerium ein miserables Krisenmanagement in der Corona-Pandemie attestiert. Es sei weit davon entfernt, den Schülerinnen und Schülern funktionierende digitale Angebote in der Krise zu machen. Geradezu unerträglich sei es, dass Minister Piazolo nun darum bitte, die Lernplattform Mebis nur noch im Viertelstundentakt aufzurufen, so Brandl. Das sei eine Bankrotterklärung des Ministers, so könne das nicht weitergehen. Wegen der Serverprobleme hat Piazolo vorgeschlagen, das Anmelden der Schüler zeitlich zu entzerren. Er zeigte sich heute zuversichtlich, in Bayern einen guten Distanzunterricht anbieten zu können. Mebis sei dabei bei weitem nicht das einzige Instrument. Piazolo kündigte zudem an, dass die Abschlussprüfungen an allen Schularten verschoben und die Zwischenzeugnisse erst am 5. März ausgegeben werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.01.2021 22:00 Uhr