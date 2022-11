Gemeindebund warnt vor Leistungskürzungen in den Kommunen

Nachrichtenarchiv - 30.11.2022 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Deutsche Städte- und Gemeindebund warnt wegen großer Personalprobleme in den Kommunen vor Leistungskürzungen. Hauptgeschäftsführer Landsberg sagte der Bild-Zeitung, in den nächsten zehn Jahren würden mehr als 570.000 Beschäftigte im öffentlichen Dienst der Kommunen ausscheiden. Das sei knapp ein Drittel des Personals und diese Lücke sei nicht zu schließen. Landsberg hält Tabu-Brüche deshalb für unumgänglich. Vor allem der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule kann seiner Einschätzung nach nicht flächendeckend umgesetzt werden. Die mehr als 100.000 erforderlichen Erzieherinnen und Erzieher gebe es nicht und sie könnten auch nicht kurzfristig eingestellt werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.11.2022 08:00 Uhr