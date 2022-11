Gemeindebund warnt vor Leistungskürzungen in den Kommunen

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter; Vielerorts bewölkt oder trüb, Höchstwerte 2 bis 8 Grad

Das Wetter in Bayern: Heute stark bewölkt bis trüb. In Teilen Frankens und Schwabens kann es am Vormittag auch mal regnen. Kurze sonnige Abschnitte gibt es am ehesten im Bayerischen Wald und in den Alpen. Höchstwerte 2 bis 8 Grad. Auch in den nächsten Tagen bleibt es meist bewölkt oder trüb aber trocken, nur am Freitag vereinzelt Schnee oder Regen. Höchstwerte -1 bis +7 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.11.2022 06:00 Uhr