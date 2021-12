Gemeindebund mahnt "klare Kante" bei Impfgegner-Protesten an

Nachrichtenarchiv - 28.12.2021 06:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Deutsche Städte- und Gemeindebund hat Polizei und Justiz aufgefordert, konsequent gegen gewaltbereite Impfgegner vorzugehen. Der Staat müsse bei den Demos klare Kante zeigen, sagte Hauptgeschäftsführer Landsberg der "Rheinischen Post". Verstöße wie die Teilnahme an unangemeldeten Demonstrationen oder Gewalt gegen Polizisten müssten laut Landsberg mit hohen Geld- oder Haftstrafen geahndet werden. Gestern Abend sind erneut Tausende Gegner der Corona-Maßnahmen auf die Straße gegangen. In Nürnberg, Bamberg und Bayreuth zählte die Polizei nach eigenen Angaben insgesamt gut 8.000 Demonstranten. In Straubing wurde ein Mensch bei einer Auseinandersetzung leicht verletzt.

Quelle: BR24 Nachrichten, 28.12.2021 06:45 Uhr