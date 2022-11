Gemeindebund für unkomplizierte Wohngeld-Vorauszahlung

Nachrichtenarchiv - 18.11.2022 12:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Städte- und Gemeindebund hat sich für eine unkomplizierte Vorauszahlung des Wohngelds zu Jahresbeginn ausgesprochen. Im Januar kämen rund 1,4 Millionen Wohngeldbezieher neu hinzu und deshalb sei mit langen Wartezeiten bei den Anträgen zu rechnen, so Hauptgeschäftsführer Landsberg in der "Rheinischen Post". Die Menschen seien aber besonders in den ersten Monaten des neuen Jahres auf das Geld angewiesen, weil die Gaspreisbremse erst im März greife. Landsberg plädierte deshalb für eine pauschalierte Abschlagszahlung wie bei den Corona-Hilfen. Das Geld solle dann schnell und unbürokratisch überwiesen werden. Auch die Präsidentin des Sozialverbandes VdK, Bentele, hat sich für Pragmatismus bei der Auszahlung des Wohngelds ausgesprochen. Wohngeldberechtigte hätten meist keine Rücklagen, um Wartezeiten zu überbrücken, sagte sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.11.2022 12:45 Uhr