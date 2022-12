Gemeindebund fordert beschleunigte Verfahren für Windenergie

Kurzmeldung ein/ausklappen Lambrecht will weitere Munitionsdepots anlegen

Berlin: Bundesverteidigungsministerin Lambrecht will für die Bundeswehr neue Munitionsdepots bauen und bereits geschlossene wiedereröffnen. Dazu hat ihr Ministerium ein Pilotprojekt aufgelegt. Der Welt am Sonntag sagte die Ministerin, der Bundeswehr fehle es überall an Infrastruktur. In diesem Jahr sei bereits so viel in Munition investiert worden wie in den letzten 20 Jahren nicht mehr. 2023 werde das noch einmal getoppt, so Lambrecht. Dafür müssten jetzt auch Lagerkapazitäten aufgebaut werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.12.2022 13:15 Uhr