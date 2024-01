Gemeinde Lappersdorf hat kein Internet

Lappersdorf: In der Gemeinde im Landkreis Regensburg haben rund 30 Haushalte bis Montag kein Internet. Grund ist ein Unfall mit einem Paketfahrzeug, das gestern Mittag in einen Verteilerkasten gekracht ist. Der abgestellte Kleintransporter rollte einen Hang hinab - laut Polizei trotz angezogener Handbremse. - Ein Stromausfall im Kemptener Stadtteil Sankt Mang ist wieder behoben. Dort hatte es in einer Trafostation gebrannt. Rund 60 Häuser mussten kurzzeitig vom Netz genommen werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.01.2024 11:00 Uhr