Gemeinde darf Drohnen nicht zur Berechnung von Abwassergebühr einsetzen

München: Bayerische Gemeinden dürfen Grundstücke nicht mit Drohnen überfliegen, um Gebühren zu ermitteln. Der Bayerische Veraltungsgerichtshof hat einem Grundstückseigentümer recht gegeben, der sich dagegen gewehrt hat. Das Gericht erklärte, der Drohnen-Einsatz sei ein erheblicher Eingriff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht. So könnten damit auch Aufnahmen von Terrassen, Balkonen oder Gärten und den Menschen, die sich dort aufhalten, gemacht werden. Konkret ging es um Neumarkt-Sankt Veit im Landkreis Mühldorf am Inn. Die Stadt hat mit Drohnen-Flügen die Geschossflächenzahl ermittelt, um die Anschlusskosten an die Abwasserentsorgung zu berechnen.

