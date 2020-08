Geldwäsche-Verdachtsfälle in Deutschland auf Rekordhoch

Bauernpräsident Rukwied ist besorgt über Dürreschäden in der Landwirtschaft

Berlin: Trockenheit und Hitze machen den Landwirten in einigen Regionen erneut zu schaffen. Genaue Zahlen zur Erntebilanz will der Präsident des Deutschen Bauernverbands Rukwied am Vormittag vorlegen. Er deutete an, dass die Ernte auch in diesem Jahr unterdurchschnittlich ausfallen werde - zum dritten Mal in Folge. Ursache dafür war laut Rukwied die Trockenheit in den Monaten März, April und Mai. Die Situation sei in manchen Regionen "besorgniserregend." Um die Folgen eines möglichen Ernteausfalls abzumildern, forderte Rukwied erneut die Einführung einer Mehrgefahren-Versicherung. Hier sei die Unterstützung der Politik notwendig. Um einen Teil des Ernteausfalls abzusichern, müssten Bund und Länder die Bauern finanziell unterstützen. Das sei wichtig, so Rukwied, denn das Klima habe sich verändert.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.08.2020 09:00 Uhr