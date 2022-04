Geldstrafe nach Todesschuss bei Baldwin-Dreh

Russland kontrolliert weite Teile der Region Luhansk

Kiew: Russland hat nach den jüngsten Angriffen seine Kontrolle über die ukrainische Region Luhansk im Osten des Landes erheblich ausgeweitet. Der Gouverneur von Luhansk berichtete, russische Streitkräfte hielten nun 80 Prozent des Gebiets, doppelt soviel wie vor Beginn des Kriegs. Er rief die Einwohner zweier Städte zur Evakuierung auf. Die seit Wochen umkämpfte Hafenstadt Mariupol könnte nach Einschätzung russischer Militärführer noch heute fallen. Die ukrainischen Verteidiger, die sich zusammen mit Zivilisten in einem Stahlwerk verschanzt haben, wollen sich offenbar ergeben. Sie hatten gestern Abend in Verhandlungen um die Möglichkeit zur Ausreise in ein Drittland gebeten. In Borodjanka, einem Vorort von Kiew, wurden nach ukrainischen Angaben zwei weitere Massengräber entdeckt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.04.2022 07:00 Uhr