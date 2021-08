Geldprämie bewegt New Yorker offenbar zum Impfen

Nachrichtenarchiv - 13.08.2021 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

New York: In der US-Metropole haben sich etwa 50.000 Menschen gegen das Corona-Virus impfen lassen, seit es dafür eine Geldprämie gibt. Das gab Bürgermeister de Blasio bekannt. Seit Ende Juli bekommen Impf-Interessierte in New York nicht nur mindestens eine Spritze, sondern dazu noch 100 Dollar. US-Präsident Biden hatte die Bundesstaaten, Bezirke und Kommunen aufgefordert, solche Anreize zu setzen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 13.08.2021 04:00 Uhr