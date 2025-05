Geländewagen fährt in Stuttgart in Menschengruppe - acht Verletzte

Geländewagen fährt in Stuttgart in eine Menschengruppe: Nach Angaben der Polizei wurden mindestens acht Menschen verletzt, drei von ihnen schwer. Der Bereich am Olgaeck in der Stuttgarter Innenstadt ist großräumig abgesperrt. Warum das Auto in die Gruppe fuhr, ist bislang unklar. Polizei und Feuerwehr gehen von einem Unfall, es laufen aber weitere Ermittlungen. Der Fahrer wurde festgenommen und wird verhört.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.05.2025 19:45 Uhr