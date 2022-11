Geisterfahrer verursacht tödlichen Unfall bei Cham

Nachrichtenarchiv - 20.11.2022 06:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Cham: In der Oberpfalz hat ein Falschfahrer einen tödlichen Unfall verursacht. Der 37-Jährige raste am Abend auf der B85 frontal in ein anderes Auto. Darin kam ein Mann ums Leben, drei weitere Insassen wurden schwer verletzt - ebenso wie der Falschfahrer. Warum er verkehrt auf die Bundesstraße bei Cham aufgefahren war, ist noch unklar. Die Polizei sucht Zeugen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.11.2022 06:30 Uhr