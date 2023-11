Geiselnehmer am Hamburger Flughafen lässt sich widerstandslos festnehmen

Hamburg: Die Geiselnahme am Flughafen ist nach mehr als 18 Stunden beendet. Der 35-Jährige, der sich im Auto mit seiner vierjährigen Tochter auf dem Hamburger Flughafengelände verschanzt hatte, ließ sich widerstandslos festnehmen. Das Kind ist dem ersten Eindruck nach unverletzt. Hintergrund der Tat war offenbar ein Sorgerechtsstreit. Hamburgs Innensenator Grote würdigte den - so wörtlich - "hochprofessionellen und umsichtigen Umgang" der Polizei mit dem Fall. Ähnlich äußerte sich der Erste Bürgermeister Tschentscher. Die Flughafengesellschaft teilte inzwischen mit, man wolle den Flugbetrieb möglichst schnell wieder aufnehmen. Derzeit laufe die Abstimmung mit der Polizei darüber, wann Zufahrten und Terminals freigegeben werden können. Zur Kritik an den Sicherheits-Maßnahmen des Flughafens erklärte eine Sprecherin, die gesetzlichen Vorgaben würden eingehalten und zum Teil auch übertroffen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.11.2023 17:00 Uhr