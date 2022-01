Geiselnahme in Texas: Eine Person wieder frei

Nachrichtenarchiv - 16.01.2022 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Dallas In einer Kleinstadt im US-Bundesstaat Texas hält ein Geiselnehmer seit Stunden mehrere Menschen in einer Synagoge in seiner Gewalt. Ein Mann wurde nach Angaben der Polizei inzwischen freigelassen. Er ist unverletzt und muss medizinisch nicht behandelt werden. Spezialisten des FBI verhandeln weiter mit dem Kidnapper. Häuser in unmittelbarer Umgebung der Synagoge wurden evakuiert. Bürger wurden aufgerufen, die Gegend zu meiden.

Quelle: BR24 Nachrichten, 16.01.2022 04:00 Uhr