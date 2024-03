Geiselnahme in niederländischem Café ist beendet

Ede: Eine Geiselnahme in einem Café in der niederländischen Stadt Ede unweit von Arnheim ist laut Polizei beendet. Niederländische Medien berichten, dass vor einer halben Stunde ein Verdächtiger festgenommen werden konnte. Alle Geiseln seien frei. Am frühen Morgen waren in dem Café nach einer Party mehrere Menschen als Geiseln genommen worden. Ein Großaufgebot der Polizei hatte die Umgebung im Zentrum der Stadt abgeriegelt. Die Hintergründe der Geiselnahme sind noch unklar. Rund 150 Wohnungen in Ede wurden nach Polizeiangaben wegen der Bedrohungslage evakuiert, alle Geschäfte wurden geschlossen. Anzeichen für ein terroristisches Motiv gebe es nicht, teilte die Polizei auf X mit.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.03.2024 13:00 Uhr