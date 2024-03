Geiselnahme in niederländischem Café beendet

Ede: Eine mehrstündige Geiselnahme in der niederländischen Stadt nördlich von Arnheim ist unblutig zuende gegangen. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, hatte am Morgen ein vorbestrafter Mann vier Angestellte eines Cafés nach einer Party mit einem Messer bedroht. Er wurde festgenommen. Da es Hinweise gab, der Mann könne Sprengstoff bei sich haben, wurden am Vormittag zahlreiche Häuser in der Umgebung evakuiert. Die Innenstadt von Ede war vorübergehend abgesperrt und Geschäfte geschlossen. Der Verdacht bestätigte sich aber nicht. Zum Motiv des Täters gibt es noch keine Erkenntnisse, die Ermittler gehen aber nicht von einem terroristischen Hintergrund aus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.03.2024 20:00 Uhr