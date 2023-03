Geiselnahme in Karlsruher Apotheke - Details unklar

Meldungsarchiv - 10.03.2023 19:45 Uhr Aktuelle Meldungen

Karlsruhe: In einer Apotheke der baden-württembergischen Stadt gibt es seit dem späten Nachmittag eine Geiselnahme. Wie die Polizei weiter bekannt gab, hat sie Kontakt zu dem mutmaßlichen Geiselnehmer oder den Geiselnehmern. Wie viele Geiseln sich in der Apotheke befinden, konnte sie nicht sagen. Eine Gefährdung der Bevölkung bestehe aber nicht. Die Polizei zieht immer mehr Kräfte vor Ort zusammen. Die Gegend in der Innenstadt von Karlsruhe wurde großräumig abgesperrt. Veranstaltungen in der Umgebung wurden abgesagt.

