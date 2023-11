Geiselnahme in Hamburg ist beendet - Flugverkehr soll wieder anlaufen

Hamburg: Die Geiselnahme am Hamburger Flughafen ist nach mehr als 18 Stunden beendet: Der Täter hat sich von der Polizei ohne Widerstand festnehmen lassen. Der 35-Jährige hatte gestern Abend mit seinem Auto mehrere Absperrungen am Hamburger Flughafen überwunden und stand seitdem mit seinem Wagen auf dem Rollfeld. Er hatte seine vierjährige Tochter bei sich. Laut Polizei ist das Mädchen unverletzt. Auslöser für die Geiselnahme war offenbar ein Streit über das Sorgerecht für das Kind. Der Flugverkehr von und nach Hamburg stand seit gestern Abend still. Mehr als 150 Flüge sind ausgefallen. Vor kurzem teilte die Flughafengesellschaft auf "X" mit, Zufahrten und Terminals seien wieder geöffnet. Es komme aber weiter zu Verzögerungen und Streichungen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.11.2023 17:30 Uhr