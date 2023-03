Geiselnahme in Apotheke in Karlsruher Innenstadt

Meldungsarchiv - 10.03.2023 20:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Karlsruhe: In der baden-württembergischen Stadt sind gerade ein oder mehrere Menschen Opfer einer Geiselnahme. Wie die Polizei mitteilte, hat sie Kontakt zu dem oder den Kidnappern. Tatort ist eine Apotheke in der Innenstadt von Karlsruhe. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Gegend wurde weiträumig abgeriegelt. Die Bevölkerung sei nicht gefährdet, solle aber das Areal meiden, so die Polizei weiter. Zwei Abendveranstaltungen in der Karlsruher Messe mit tausenden Besuchern wurden abgesagt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.03.2023 20:00 Uhr