Geiselnahme in Amsterdam beendet

Söder gibt Namen der neuen Minister bekannt

München: Ministerpräsident Söder will am Vormittag die Namen der neuen Minister bekannt geben. Bisher ist noch offen, wie viele Kabinettsmitglieder ausgetauscht werden sollen und ob es auch Änderungen bei den Ministerien selbst geben könnte. Söder will sich im Anschluss an eine Sitzung der CSU-Landtagsfraktion äußern. Danach soll im Landtag die Ernennung der neuen Kabinettsmitglieder erfolgen. In CSU-Kreisen werden insbesondere Bau- und Verkehrsministerin Schreyer, Wissenschaftsminister Sibler, Familienministerin Trautner und Europaministern Huml als Wackelkandidaten genannt. Mit dem personellen Umbau will Söder sein Team vor der Landtagswahl im nächsten Jahr neu aufstellen. Die Kabinettsumbildung betrifft nicht die Posten des Koalitionspartners Freie Wähler.

Quelle: BR24 Nachrichten, 23.02.2022 01:00 Uhr