Geiselnahme am Hamburger Flughafen dauert an

Hamburg: Wer heute in die Hansestadt fliegen will, muss sich darauf einstellen, dass sein Flug umgeleitet wird. Der Flughafen Hamburg ist wegen einer Geiselnahme weiter lahmgelegt. Mehr als 60 Flüge wurden schon gestrichen; im Laufe des Tages werden wohl noch viele weitere dazukommen. Zur Zeit verhandelt die Polizei nach eigenen Angaben mit dem Geiselnehmer. Es soll sich um einen 35 Jahre alten Mann handeln, der gestern Abend mit seinem Auto mehrere Absperrungen am Hamburger Flughafen durchbrochen hat und aufs Rollfeld gefahren ist. Im Auto hat er seine vierjährige Tochter. Die Polizei geht von einem Sorgerechtsstreit aus. Sie hat nach eigenen Angaben Blickkontakt mit dem Kind: körperlich gehe es ihm gut. Der Vater verlangt offenbar, ausgeflogen zu werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.11.2023 11:00 Uhr