Geiselnahme am Hamburger Flughafen dauert an

Hamburg: Die Geiselnahme am Flughafen der Hansestadt dauert an. Die Polizei verhandelt nach eigenen Angaben seit Stunden per Telefon mit dem Mann. Derzeit sei die Lage aber "statisch". Der 35-Jährige hatte am Abend seine vierjährige Tochter entführt und war mit ihr zum Flughafen gefahren. Dort durchbrach er mehrere Absperrungen, schoss in die Luft und blieb neben einer Maschine der Turkish Airlines stehen. Die Polizei veranlasste einen Großeinsatz, alle bereitstehenden Maschinen wurden evakuiert, nach und nach rund 3.200 Passagiere in Sicherheit gebracht. Der Geiselnehmer hat laut Polizei mittlerweile angekündigt, seine Tochter gehen zu lassen. Das ist aber noch nicht passiert. Der Flughafen hat seit gestern Abend den Betrieb eingestellt. Wann wieder Maschinen starten oder landen können, ist unklar.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.11.2023 08:00 Uhr