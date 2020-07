Geiseldrama in der Ukraine dauert an

Nachrichtenarchiv - 21.07.2020 20:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: In der Ukraine dauert das Geiseldrama trotz stundenlanger Verhandlungen zwischen Kidnapper und der Polizei an. Bislang konnte ein Beamter lediglich Wasser an die etwa 20 Menschen überreichen, die in dem Bus eingesperrt sind. Wie das Innenministerium in Kiew weiter mitteilte, weigerte sich der Geiselnehmer bis zum Abend, auch nur einen Passagier freizulassen. Stattdessen schoss er immer wieder um sich. Der schwer bewaffnete, vorbestrafte Mann hatte den Bus heute Früh in der westukrainischen Stadt Luzk in seine Gewalt gebracht. Was genau sein Motiv ist, blieb bisher im Unklaren.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 21.07.2020 20:15 Uhr