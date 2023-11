Geiselabkommen von Israel und Hamas wird konkreter

Tel Aviv: Ein möglicher Austausch von israelischen Geiseln und palästinensischen Gefangenen nimmt allmählich konkretere Formen an. Israels Ministerpräsident Netanjahu sagte am Nachmittag, es könnte bald gute Nachrichten geben. Aus dem Emirat Katar hieß es, die Verhandlungen seien in einer kritischen, letzten Phase. Man sei einer Einigung noch nie so nahe gewesen. Katar nimmt bei den Gesprächen eine Vermittlerrolle ein. Medienberichten zufolge könnten 50 bis 80 Hamas-Geiseln freikommen, hauptsächlich Frauen und Kinder. Im Gegenzug stimmt Israel demnach einer mehrtägigen Waffenruhe zu und lässt etwa 140 palästinensische Gefangene frei. Außerdem sollen täglich etwa 300 Lastwagen Hilfsgüter in den Gazastreifen bringen. Die islamistische Hamas hatte bei ihrem Angriff auf Israel Anfang Oktober etwa 240 Menschen verschleppt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.11.2023 22:00 Uhr