Geisel-Familien rufen zu Protest vor Israels Parlament auf

Tel Aviv: Tausende Menschen haben in Israel gegen Regierungschef Netanjahu und für eine Rückkehr der von der Hamas festgehaltenen Geiseln demonstriert. Die Familien der Geiseln riefen am Abend bei ihrer wöchentlichen Kundgebung dazu auf, kommende Woche vor dem Parlamentsgebäude in Jerusalem zu demonstrieren. Angehörige forderten ihre Landsleute dazu auf, so den Druck auf Netanjahu zu erhöhen. Familien und Freunde der Festgehaltenen sowie ihre Unterstützer versammeln sich jeden Samstag auf einem Platz in Tel Aviv, den sie in "Platz der Geiseln" umbenannt haben. Nach israelischen Angaben befinden sich noch immer rund 100 Geiseln in der Gewalt der Terrororganisation Hamas.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.03.2024 06:00 Uhr