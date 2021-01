Geiger wird Fünfter beim Neujahrsspringen

Nachrichtenarchiv - 01.01.2021 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Garmisch-Partenkirchen: Beim Neujahrsspringen der Vierschanzentournee ist Karl Geiger knapp am Podest vorbeigeflogen und Fünfter geworden. Der Sieg ging an den Polen Dawid Kubacki. Die Plätze zwei und drei belegten Halvor Egner Granerud aus Norwegen und Piotr Zyla aus Polen. In der Gesamtwertung ist Geiger nun Zweiter und hat beste Chancen auf den ersten deutschen Gesamtsieg seit Sven Hannawald vor 19 Jahren.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.01.2021 23:00 Uhr