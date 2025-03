Geiger springt in Oslo auf Platz drei

Erstes Weltcup-Skispringen nach dem Anzugs-Skandal von Trondheim: In Oslo hat Karl Geiger den dritten Platz erreicht. Der Oberstdorfer musste sich nur Ryoyo Kobayashi aus Japan und dem Österreicher Jan Hörl geschlagen geben. Andreas Wellinger fiel im zweiten Durchgang von Platz zwei auf Rang sieben zurück. Vor dem Springen in Oslo hatte die FIS drei weitere norwegische Sportler suspendiert. Damit zieht der Welt-Skiverband Konsequenzen aus dem Skandal von letzter Woche: Team Norwegen hatte versucht, die Anzüge der Sportler so zu manipulieren, dass sie bessere Flugeigenschaften haben.

