Geiger holt WM-Bronze in der Nordischen Kombination

Trondheim: Bei der Nordischen Ski-WM in Norwegen hat das deutsche Team eine weitere Medaille geholt. Vinzenz Geiger aus Oberstdorf gewann Bronze in der Nordischen Kombination. Gold und Silber gingen an die Norweger Jarl Magnus Riiber und Jens Luraas Oftebro.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.03.2025 17:00 Uhr