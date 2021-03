Geiger gewinnt zweites Skifliegen in Planica

Bundesregierung stuft Frankreich als Hochinzidenzgebiet ein

Berlin: Menschen, die aus Frankreich nach Deutschland einreisen, benötigen ab Sonntag einen negativen Corona-Test. Grund ist, dass die Bundesregierung das Nachbarland komplett als Hochinzidenzgebiet eingestuft hat. Derzeit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Frankreich bei 300. Auch Tschechien und die Slowakei gelten ab Sonntag als Hochinzidenzgebiete, sie waren allerdings zuvor als Virusvariantengebiete und damit als gefährlicher eingestuft. Das österreichische Bundesland Tirol wird nun nur noch als Risikogebiet ausgewiesen. Es wird erwartet, dass die Grenzkontrollen zu Tirol aufgehoben werden. Vor diesem Hintergrund appellierten mehrere Bürgermeister der Region an Ministerpräsident Söder und Bundesinnenminister Seehofer, künftig feinfühliger zu sein, sollte es wieder zu Einreisebeschränkungen kommen. Diese hätten in den vergangenen Wochen zu menschlichen Dramen aber auch wirtschaftlichen Einbußen und Hürden geführt, so die Kritik.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.03.2021 21:00 Uhr