Geiger gewinnt Weltcup-Springen in Titisee-Neustadt

SPD will Nordstream 2 als Druckmittel im Ukraine-Konflikt einsetzen

Berlin: Die SPD steht nach den Worten von Parteichef Klingbeil in der Haltung zur Erdgas-Pipeline Nordstream 2 hinter der Position von Kanzler Scholz. Klingbeil sagte am Rande einer Präsidiums-Tagung, wenn Russland den Ukraine-Konflikt weiter eskaliere, lägen alle Optionen auf dem Tisch. Dazu gehörten auch Konsequenzen für die deutsch-russische Gasleitung. Bisher gab es Zweifel an der Position der Sozialdemokraten. So plädiert Parteivize Schwesig, die auch Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern ist, dafür, die Ostsee-Pipeline zügig in Betrieb zu nehmen. - CSU-Chef Söder warnt in einem Interview der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung davor, dass Deutschland sich selbst schade, wenn es die Pipeline als Sanktionsmittel gegen Russland einsetze. Niemand profitiere von den Gaslieferungen Russlands an Europa so sehr wie Deutschland.

Quelle: BR24 Nachrichten, 22.01.2022 18:45 Uhr