Geher Christopher Linke holt Silber über 35 km

Gas-Umlage führt zu Diskussion über weitere Entlastungen

Berlin: Nach Bekanntgabe der Höhe der Gas-Umlage gibt es eine Diskussion über weitere Entlastungen. Wirtschaftsstaatssekretär Kellner sagte dem BR, die Belastungen treffen zwar auch die Mittelschicht, aber in diesen Zeiten müsste vor allem denjenigen geholfen werden, die so eine Last nicht tragen können. Außerdem soll seinen Worten zufolge ein Unterstützungsprogramm für mittelständische Unternehmen verlängert werden. Ähnlich äußerte sich der Grünen-Vorsitzende Nouripour in den Zeitungen der Mediengruppe Bayern. Er kündigte einen gemeinsamen Kraftakt an, mit dem Menschen mit geringem und mittleren Einkommen, sowie mittelständische Unternehmen unterstützt werden sollen. Die Präsidentin des Sozialverbands VdK, Bentele, befürchtet, dass die Gas-Umlage Menschen mit wenig Geld in die Zahlungsunfähigkeit treibt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.08.2022 12:45 Uhr