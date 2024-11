Gehälter für Pflegekräfte steigen deutlich an

Berlin: In der Altenpflege bekommen Beschäftigte in diesem Jahr deutlich mehr Geld. Das geht aus Daten des Spitzenverbandes der Gesetzlichen Krankenkassen hervor - sie liegen der "Rheinischen Post" vor. Demnach gibt es im Schnitt Stundenlöhne von 22,60 Euro - ein Plus von fast neun Prozent gegenüber dem vergangenen Jahr. Zuletzt waren eher Lohnerhöhungen von rund zwei Prozent üblich.

