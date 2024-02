Gegner des DFB-Teams in der Nations League ausgelost

Paris: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft trifft in der Gruppenphase der Nations League auf die Niederlande, Ungarn und Bosnien-Herzegowina. Das ergab die Auslosung am Abend in Paris. DFB-Sportdirektor Völler sprach von guten und schweren Gegnern. Absolutes Highlight sei die Partie gegen die Niederlande. Das erste Spiel in der Nations League findet Anfang September statt, nach dem Ende der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland.

