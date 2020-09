Gegner der Corona-Maßnahmen demonstrieren in München

Nachrichtenarchiv - 12.09.2020 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: In der Landeshauptstadt findet zur Stunde eine Demonstration der Gegner der Corona-Sicherheitsmaßnahmen statt. Einige hundert Teilnehmer ziehen vom Odeonsplatz zur Theresienwiese. Die Polizei hat den Zug angehalten, weil sich die Teilnehmer nicht an die Infektionsschutzauflagen halten. Es werde nur vereinzelt Mund-Nasen-Schutz getragen. In der Nacht hatte der Bayerische Verwaltungsgerichtshof im Eilverfahren entschieden, dass der Demo-Zug stattfinden darf. Die Abstands- und Hygieneregeln müssen dabei eingehalten werden. Die Polizei ist mit 1400 Beamtinnen und Beamten im Einsatz. Aufgehoben wurde vom Verwaltungsgerichtshof auch die angeordnete Beschränkung der Teilnehmerzahl für die anschließend geplante Kundgebung auf der Theresienwiese.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.09.2020 14:00 Uhr