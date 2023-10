Gegenseitige Schuldzuweisungen nach verheerendem Raketeneinschlag in Krankenhaus in Gaza

Gaza-Stadt: Nach dem Raketenangriff auf ein Krankenhaus in Gaza-Stadt, bei dem nach palästinensischen Angaben mehrere hundert Menschen getötet wurden, machen sich die Kriegsparteien gegenseitig verantwortlich. Die Hamas beschuldigte Israel und kündigte einen "Tag des Zorns" an. Die israelische Armee erklärte, es handle sich um eine fehlgeleitete Rakete des Islamischen Dschihad und kündigte Beweise an. Ein Militärsprecher verwies auf ein abgehörtes Gespräch, in dem ein Kämpfer einen Fehlschuss zugegeben habe. Das Auswärtige Amt äußerte sich erschüttert. Zivile Ziele, insbesondere ein Krankenhaus dürften unter keinen Umständen angegriffen werden. Ähnlich reagierte UN-Generalsekretär Guterres und verwies auf das humanitäre Völkerrecht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.10.2023 03:00 Uhr